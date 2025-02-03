В Свердловской области сумма долгов за капремонт побила новый рекорд

В Свердловской области решение о повышении взносов на капитальный ремонт будет приниматься исходя из платежеспособности населения. Об этом рассказал гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов в регионе Станислав Суханов.
— Я не могу сказать, будет ли принято решение о поднятии ставки на следующий год. Будут смотреть все показатели и возможность наших жителей платить, — сообщил Станислав Суханов.
Отмечается, что тариф не поднимался с 2023 года. Тога ставку подняли на три рубля, или же на 18%. За последние два года это покрыло инфляционную составляющую. Однако материалы продолжают дорожать, растет заработная плата в области. Для того чтобы выполнить объем работ в 2025 году, необходимо поднять зарплату.
Объем задолженности в области за год значительно вырос. На 1 января 2024 года сумма достигала 3 миллиарда и 785 миллионов рублей. На 1 января 2025 года задолженность превысила четыре миллиарда.