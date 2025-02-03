В Свердловской области сумма долгов за капремонт побила новый рекорд

Отмечается, что тариф не поднимался с 2023 года. Тога ставку подняли на три рубля, или же на 18%. За последние два года это покрыло инфляционную составляющую. Однако материалы продолжают дорожать, растет заработная плата в области. Для того чтобы выполнить объем работ в 2025 году, необходимо поднять зарплату.