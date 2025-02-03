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В Свердловской области сумма долгов за капремонт побила новый рекорд

Сумма долгов за капремонт в Свердловской области превысила 4 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области решение о повышении взносов на капитальный ремонт будет приниматься исходя из платежеспособности населения. Об этом рассказал гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов в регионе Станислав Суханов.

— Я не могу сказать, будет ли принято решение о поднятии ставки на следующий год. Будут смотреть все показатели и возможность наших жителей платить, — сообщил Станислав Суханов.

Отмечается, что тариф не поднимался с 2023 года. Тога ставку подняли на три рубля, или же на 18%. За последние два года это покрыло инфляционную составляющую. Однако материалы продолжают дорожать, растет заработная плата в области. Для того чтобы выполнить объем работ в 2025 году, необходимо поднять зарплату.

Объем задолженности в области за год значительно вырос. На 1 января 2024 года сумма достигала 3 миллиарда и 785 миллионов рублей. На 1 января 2025 года задолженность превысила четыре миллиарда.

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