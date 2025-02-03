Волгоградцам не будут приносить отдельные квитанции за капремонт

С января 2025 года взносы на капремонт будут включаться в единую квитанцию на оплату ЖКУ, сообщили в информационно-вычислительном центре ЖКХ. Это сделано для удобства граждан.
Как отмечают специалисты, волгоградцам не придется разбираться в отдельных счетах и платежках. Также будет легче контролировать траты. Кроме этого, включение взноса за капремонт в общую квитанцию снижает риск пропуска этого платежа.
Для оплаты капремонта на документ будет нанесен отдельный QR-код.
Эти изменения затронут только волгоградцев, которых обслуживает информационно-вычислительный центр ЖКХ. В остальных случаях счет за капремонт будут присылать отдельной квитанцией.
Минимальная плата за капремонт в Волгограде сейчас составляет 10,93 рубля в месяц за 1 кв. м общей площади жилья.