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Волгоградцам не будут приносить отдельные квитанции за капремонт

Некоторые жители областного центра получат платежные документы за январь в новом формате.

С января 2025 года взносы на капремонт будут включаться в единую квитанцию на оплату ЖКУ, сообщили в информационно-вычислительном центре ЖКХ. Это сделано для удобства граждан.

Как отмечают специалисты, волгоградцам не придется разбираться в отдельных счетах и платежках. Также будет легче контролировать траты. Кроме этого, включение взноса за капремонт в общую квитанцию снижает риск пропуска этого платежа.

Для оплаты капремонта на документ будет нанесен отдельный QR-код.

Эти изменения затронут только волгоградцев, которых обслуживает информационно-вычислительный центр ЖКХ. В остальных случаях счет за капремонт будут присылать отдельной квитанцией.

Минимальная плата за капремонт в Волгограде сейчас составляет 10,93 рубля в месяц за 1 кв. м общей площади жилья.

ЖКХ