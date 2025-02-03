Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы

Помимо этого, по 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Обращаться в Отделение фонда с заявлением не требуется. Все выплаты будут назначены автоматически на основе имеющихся данных и перечислены до Дня Победы.