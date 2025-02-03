Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы

Как сообщает пресс-служба СФР по Нижегородской области, эту выплату также получат вдовы ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда».
Помимо этого, по 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Обращаться в Отделение фонда с заявлением не требуется. Все выплаты будут назначены автоматически на основе имеющихся данных и перечислены до Дня Победы.
Уточняется, что участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплата в размере 80 тысяч рублей будет произведена в дополнение к выплате в 10 тысяч рублей, которую Отделение фонда ежегодно предоставляет этой категории ветеранов в соответствии с указом президента.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти выделят 400 млн рублей на 80-летие Победы.