Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями

К диалогу пригласили министра культуры российского региона Елену Безрукову. Она, в свою очередь, сделала особый акцент на взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, в частности, участии творческих коллективов из Узбекистана и Алтайского края в различных мероприятиях двустороннего характера.