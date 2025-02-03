Сырдарьинская область и Алтайский край обменяются бизнес-миссиями

Соответствующая договоренность достигнута в Барнауле РФ в ходе встречи генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова с заместителем председателя правительства, руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталием Снесарем.
Как отмечалось, Узбекистан сегодня занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Алтайского края.
Ряд ведущих алтайских предприятий закупают в республике хлопок, готовые текстильные изделия, химические волокна. Помимо этого, регион входит в число лидеров Сибирского федерального округа по закупке узбекских фруктов и овощей.
В фокусе внимания находилось создание совместных предприятий, в том числе кластеров по переработке готовой сельхозпродукции.
В этой связи российская сторона подчеркнула важность продолжения практики взаимных визитов соответствующих бизнес-миссий, в частности, из Сырдарьинской области Узбекистана в Алтайский край и представителей алтайских деловых кругов в Сырдарью.
Также, исходя из потенциалов Узбекистана и Алтайского края в сфере племенного животноводства, российская сторона подчеркнула наличие всех предпосылок для более детальной проработки этого вопроса с узбекскими коллегами.
Также речь шла о трудоустройстве узбекистанцев на различных промышленных и сельхозпредприятиях Алтайского края.
Российская сторона выразила готовность провести в самое ближайшее время онлайн-переговоры между соответствующими структурами Алтайского края в сфере трудовой миграции и Агентством миграции при Кабинете Министров Узбекистана с участием потенциальных алтайских работодателей.
К диалогу пригласили министра культуры российского региона Елену Безрукову. Она, в свою очередь, сделала особый акцент на взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, в частности, участии творческих коллективов из Узбекистана и Алтайского края в различных мероприятиях двустороннего характера.