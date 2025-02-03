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В Свердловской области выросли средние зарплатные предложения

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 февраля, УралПолит.Ru. В январе 2025 года средние зарплатные предложения в регионе выросли на 7% по сравнению с январем 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

По итогам января работодатели в среднем предлагали свердловчанам 66 тысяч рублей при полном рабочем дне. Среди других российских регионов предлагаемые зарплаты больше всего выросли в Сахалинской (+25%, до 85,3 тысячи рублей) и Московской (+20%, до 86,1 тысячи рублей) областях, а также Республике Саха (+19%, до 81,2 тысячи рублей).

УралПолитRu ранее сообщал, что по итогам прошлого года самыми высокооплачиваемыми профессиями в Свердловской области стали генеральные, исполнительные и коммерческие директора, а также руководители группы разработки. Медиана зарплатных предложений для сотрудников достигла 200 тысяч рублей.