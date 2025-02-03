В Свердловской области выросли средние зарплатные предложения

По итогам января работодатели в среднем предлагали свердловчанам 66 тысяч рублей при полном рабочем дне. Среди других российских регионов предлагаемые зарплаты больше всего выросли в Сахалинской (+25%, до 85,3 тысячи рублей) и Московской (+20%, до 86,1 тысячи рублей) областях, а также Республике Саха (+19%, до 81,2 тысячи рублей).