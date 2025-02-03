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Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал

1 февраля 2025 года Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал по уровню фактической инфляции на 9,5%.

Источник: Бизнес-Калининград

Теперь его размер составляет 690267 рублей на первого ребенка и 912162 рубля — на второго (если ранее не возникало право на сертификат).

Калининградцам, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго малыша положена доплата в размере 221895 рублей.

Сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто станет родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств маткапитала, она также будет проиндексирована.