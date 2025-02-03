Отделение СФР по Калининградской области проиндексировало материнский капитал

Теперь его размер составляет 690267 рублей на первого ребенка и 912162 рубля — на второго (если ранее не возникало право на сертификат).
Калининградцам, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго малыша положена доплата в размере 221895 рублей.
Сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто станет родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств маткапитала, она также будет проиндексирована.