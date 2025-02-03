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Мед и рыбу изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске

Незаконная торговля была пресечена в Кировском районе города.

Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с сотрудниками полиции в ходе рейда выявили места несанкционированной торговли.

Незаконная торговля была пресечена в Кировском районе города. Изъяты 12 емкостей с медом и рыбная продукция общим весом в 21,8 кг.

За повторные нарушения на незаконно торгующих граждан составлены протоколы в соответствии с законом об административных правонарушениях в Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирска проверит сугробы, с которых катаются дети.

Прокуратура