Мед и рыбу изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске

Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с сотрудниками полиции в ходе рейда выявили места несанкционированной торговли.
Незаконная торговля была пресечена в Кировском районе города. Изъяты 12 емкостей с медом и рыбная продукция общим весом в 21,8 кг.
За повторные нарушения на незаконно торгующих граждан составлены протоколы в соответствии с законом об административных правонарушениях в Новосибирской области.
Прокуратура Новосибирска проверит сугробы, с которых катаются дети.