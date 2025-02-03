Владельцы павильонов с шаурмой в Новосибирске массово распродают бизнес

Киоски с шаурмой стоят от 180 до 600 тысяч рублей. Все владельцы заявляют, что бизнес прибыльный, многие оставляют всю аппаратуру и технику внутри. Самые дешевые павильоны находятся в спальных районах Новосибирска, а дорогие на Красном проспекте.