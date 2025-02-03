Владельцы павильонов с шаурмой в Новосибирске массово распродают бизнес

«Готовый бизнес», — говорится во всех сообщениях.
Киоски с шаурмой стоят от 180 до 600 тысяч рублей. Все владельцы заявляют, что бизнес прибыльный, многие оставляют всю аппаратуру и технику внутри. Самые дешевые павильоны находятся в спальных районах Новосибирска, а дорогие на Красном проспекте.
Напомним, количество мигрантов Новосибирской области выросло на 5000 человек за 2024 год. При этом специалисты наблюдают также большой отток иностранцев. Так, за последние 10 лет впервые зарегистрировали массовые отъезды иностранных граждан из региона.