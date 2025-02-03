Кладбище около Краснодара ожидает расширение

Пока что планы по созданию нового кладбища в районе станицы Старокорсунской не определены. В администрации краевой столицы отметили, что два восточных кладбища города — в Старокорсунской и хуторе Ленина — практически исчерпали свои ресурсы для новых захоронений, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.