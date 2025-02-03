В Новосибирске выставили на продажу завод «Сибэлектротерм»

Объявление о продаже имущественного комплекса предприятия «Сибэлектротерм». появилось на популярном сайте «Авито». Стоимость предприятия, включая производственные мощности и земельные участки общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, составляет более 1,7 миллиарда рублей. Торги запланированы на 7 февраля.
Завод «Сибэлектротерм», основанный в 1945 году, считается уникальным не только в России, но и за рубежом. В советское время предприятие выпускало сталеплавильные печи, которые активно экспортировались в более чем 30 стран мира. Продукция завода стала важным элементом развития металлургической промышленности СССР.
Однако после приватизации в 1990-х годах завод продолжал работать с переменным успехом. К середине 2010-х годов акционерное общество было признано банкротом, что стало началом процесса ликвидации активов.
Эта новость вызвала широкий отклик среди новосибирцев. Многие горожане выразили обеспокоенность судьбой предприятия, которое долгое время было символом промышленной мощи региона.
«Мне кажется, это большая потеря для города. Завод был настоящим флагманом инженерной мысли своего времени. Жаль, что такие объекты уходят из истории», — поделился своим мнением пенсионер Александр Петрович, чей отец работал на «Сибэлектротерме» в 60-е годы.
Другой новосибирец, Игорь Сергеевич, который сам связан с машиностроительной отраслью, отметил: «Конечно, современные технологии могут сделать этот завод снова успешным, но нужно найти действительно заинтересованного инвестора. Не хотелось бы, чтобы территория просто перешла под строительство жилых комплексов или торговых центров».
Многие пользователи социальных сетей также высказались о ситуации. «Могущество, которое создавали наши бабушки и дедушки, продают как ненужный хлам», — написал один из комментаторов в соцсетях.
Новосибирцы опасаются, что вместо сохранения промышленного потенциала на месте завода появятся очередные многоэтажные комплексы. «Ждем очередные “человейники” на месте славного предприятия», — с сожалением отметила пользователь соцсетей Ольга Борисова.
Судьба этого исторического предприятия остается под вопросом, но очевидно одно: решение, которое примет новый владелец, окажет серьезное влияние на развитие территории и сохранение промышленного наследия Новосибирска.