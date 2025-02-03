В Новосибирске выставили на продажу завод «Сибэлектротерм»

Другой новосибирец, Игорь Сергеевич, который сам связан с машиностроительной отраслью, отметил: «Конечно, современные технологии могут сделать этот завод снова успешным, но нужно найти действительно заинтересованного инвестора. Не хотелось бы, чтобы территория просто перешла под строительство жилых комплексов или торговых центров».