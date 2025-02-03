Сумма маткапитала выросла до 690 тысяч рублей в Волгоградской области

Хорошие новости для семей, которые ожидают пополнения — с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала в Волгоградской области вырос сразу на 9,5%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе социального фонда, теперь за первенца государство будет платить 690 тысяч рублей. Доплата за второго малыша составила 221 тысячу. Если родители решили обзавестись вторым ребенком, но не получали сертификат на первого, то они смогут рассчитывать на сумму 912 тысяч рублей.
Индексация коснулась не только на тех, кто еще не использовал маткапитал. Даже если родители уже частично потратили деньги, оставшаяся сумма будет увеличится.
— Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тысяч рублей, то именно эта сумма и увеличена в феврале на 9,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокой суммой, — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Волгоградской области Владимир Федоров.
Добавим, что с 2007 года маткапиталом воспользовались более 220 тысяч волгоградских семей.