Сумма маткапитала выросла до 690 тысяч рублей в Волгоградской области

Хорошие новости для семей, которые ожидают пополнения — с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала в Волгоградской области вырос сразу на 9,5%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе социального фонда, теперь за первенца государство будет платить 690 тысяч рублей. Доплата за второго малыша составила 221 тысячу. Если родители решили обзавестись вторым ребенком, но не получали сертификат на первого, то они смогут рассчитывать на сумму 912 тысяч рублей.