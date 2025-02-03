С учетом роста цен: в Челябинской области увеличат пенсии

Пенсионерам в Челябинской области второй раз за год увеличили выплаты. В январе страховые пенсии выросли на 7,3%, а с февраля проведена дополнительная индексация на 9,5%. Как сообщили в Отделении СФР по региону, повышение соответствует фактическому росту цен по данным Росстата.
— Страховые пенсии, проиндексированные до нового показателя, выплачиваются жителям региона с февраля. Вместе с повышенной пенсией также поступит доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%. Все средства начисляются автоматически, обращаться в ОСФР по Челябинской области и подавать какие-либо заявления не нужно, — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
В результате индексаций, проведенных Отделением Социального фонда России по Челябинской области в январе и феврале 2025 года, средний размер страховой пенсии по старости для жителей региона вырос на 2 415 рублей и составил 24 880 рублей.
Добавим, что с 2025 года индексация страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Средний размер пенсии по старости работающих пенсионеров Челябинской области увеличился на 2 359 рублей и составил 21 871 рубль.
Дополнительно на 9,5% увеличены стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, из которых складывается страховая пенсия:
— 145 рублей 69 копеек — стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента.
— 8 907 рублей 70 копеек — размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.