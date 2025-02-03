С учетом роста цен: в Челябинской области увеличат пенсии

Пенсионерам в Челябинской области второй раз за год увеличили выплаты. В январе страховые пенсии выросли на 7,3%, а с февраля проведена дополнительная индексация на 9,5%. Как сообщили в Отделении СФР по региону, повышение соответствует фактическому росту цен по данным Росстата.