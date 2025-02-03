Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С учетом роста цен: в Челябинской области увеличат пенсии

В январе страховые пенсии в Челябинской области выросли на 7,3%.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерам в Челябинской области второй раз за год увеличили выплаты. В январе страховые пенсии выросли на 7,3%, а с февраля проведена дополнительная индексация на 9,5%. Как сообщили в Отделении СФР по региону, повышение соответствует фактическому росту цен по данным Росстата.

— Страховые пенсии, проиндексированные до нового показателя, выплачиваются жителям региона с февраля. Вместе с повышенной пенсией также поступит доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%. Все средства начисляются автоматически, обращаться в ОСФР по Челябинской области и подавать какие-либо заявления не нужно, — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В результате индексаций, проведенных Отделением Социального фонда России по Челябинской области в январе и феврале 2025 года, средний размер страховой пенсии по старости для жителей региона вырос на 2 415 рублей и составил 24 880 рублей.

Добавим, что с 2025 года индексация страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Средний размер пенсии по старости работающих пенсионеров Челябинской области увеличился на 2 359 рублей и составил 21 871 рубль.

Дополнительно на 9,5% увеличены стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, из которых складывается страховая пенсия:

— 145 рублей 69 копеек — стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента.

— 8 907 рублей 70 копеек — размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

экономика