Омская епархия поддержала проект пристройки к кинотеатру «Маяковский»

«Мы никаких противоречий с владельцами кинотеатра не видим. Сейчас мы находимся в плотном диалоге. Планы согласовываются с Омской епархией, и мы уверены, что это место будет приведено в достойный вид центра города-миллионника с соблюдением всех традицией и здесь не пострадают ничьи чувства», — отметил протоиерей.