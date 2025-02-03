Омская епархия поддержала проект пристройки к кинотеатру «Маяковский»

Сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции в «Доме журналистов» секретарь Омского епархиального управления протоиерей Дмитрий Олихов высказался о строительстве пристройки к кинотеатру «Маяковский».
Владельцы объекта планируют разместить на дополнительных площадях два новых кинозала. Однако в прошлом на месте будущей стройки располагалось кладбище. В епархии отметили, что никаких противоречий не появится.
«Мы никаких противоречий с владельцами кинотеатра не видим. Сейчас мы находимся в плотном диалоге. Планы согласовываются с Омской епархией, и мы уверены, что это место будет приведено в достойный вид центра города-миллионника с соблюдением всех традицией и здесь не пострадают ничьи чувства», — отметил протоиерей.
Он также отметил, что будущая пристройка будет соответствовать традициям и эстетике исторического центра города и станет примером городского строительства и образцом культурно-исторического взаимодействия церкви и общества.