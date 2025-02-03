В Екатеринбурге цена за участок под КРТ выросла в 504 раза и составила 164 млн

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги аукциона на право застраивать и развивать территорию в границах улиц Начдива Васильева, Репина, а также Ленинградской.
В пресс-службе администрации сообщают, что победителем торгов стал специализированный застройщик «СК Союз». Начальная цена лота составляла — 326 031 рубль. За врем торгов цена земли выросла в 504 раза. Итоговая цена, которую придется заплатить девелоперу, — 164 466 640 рублей. Участники торгов сделали 10 070 шагов.
На данном участке площадь жилой застройки составит более 13 тысяч квадратных метров. Здесь же возведут детский сад, школу, больницу, спортивные объекты. В настоящий момент на этой территории семь жилых домов, которые построены еще в 1950 году.
Сейчас в Екатеринбурге реализуются 14 проектов комплексного развития территории. Эта программа улучшит условия более чем 1500 жителям уральской столицы.