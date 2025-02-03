Новую партию односекционных трамваев «Львенок» готовят к отправке в Самару

Так, новые трамваи отличаются плавным ходом. Внутри есть USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов, видеокамеры и система пожарной безопасности. Также трамваи оборудованы специальной системой, которая не позволяет закрыть двери, пока все пассажиры не сядут или не выйдут.