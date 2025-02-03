Новую партию односекционных трамваев «Львенок» готовят к отправке в Самару

Компания «ПК Транспортные системы» готовится к отправке в Самару новой партии современных односекционных трамваев «Львенок». Эти трамваи собираются на Тверском механическом заводе электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Так, новые трамваи отличаются плавным ходом. Внутри есть USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов, видеокамеры и система пожарной безопасности. Также трамваи оборудованы специальной системой, которая не позволяет закрыть двери, пока все пассажиры не сядут или не выйдут.
Первую партию «Львят» уже отправили в Самару. Их планируют пустить на маршруты № 13, № 3, № 5 и № 22. Трамвай рассчитан на 161 пассажира, сидячих мест в нем предусмотрено 40. Новые составы заменят старые «Татра Т3», которые пока курсируют в городе.
Напомним, до конца 2025 года в Самару поступят 40 таких трамваев, а до апреля 2026 года планируется передать еще 31 вагон.