В Приднестровье восстановили теплоснабжение

«Отдельно хочу сказать, что мы планировали выйти к воскресенью на 30 градусов в системе, к утру понедельника — на 50, но на сегодняшний день уже поднята температура до 60 градусов, то есть удалось успешно провести работу по запуску котельных. Теперь система будет стабилизироваться, и температура будет подниматься. Мы пошли даже с опережением», — подчеркнул Оболоник.