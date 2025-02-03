Омские власти ищут подрядчика для борьбы с безбилетниками в автобусах

Акционерное общество «Пассажирское предприятие № 8», принадлежащее омскому муниципалитету, разместило на сайте госзакупок тендер на услуги по контролю за оплатой проезда в муниципальном транспорте. Предприятие планирует нанять подрядчика, который в течение года будет выявлять безбилетных пассажиров в автобусах. На эти услуги городские власти готовы выделить 8,6 млн рублей.
Согласно техническому заданию, контролю должны подвергаться не менее 2 тысяч автобусов ежемесячно. Проверки будут проводиться «сплошным методом», при этом конкретные маршруты и время инспекций определит заказчик. Важное условие — контролеры должны иметь опрятный внешний вид, грамотную речь и вежливо общаться как с пассажирами, так и с кондукторами.
Документ не предполагает взимания штрафов с безбилетников. Вместо этого контролеры обязаны «дообилечивать» пассажиров, т.е. оформлять оплату проезда на месте. Еще одна задача — выявление поддельных документов, предоставляющих право на льготный проезд.
Напомним, борьба с безбилетниками в Омске активно обсуждается на уровне Омского горсовета. Однако в конце прошлого года выяснилось, что у контролеров нет законных оснований для штрафования пассажиров без билетов. Основной проблемой является невозможность надежной идентификации личности на месте, что делает взыскание штрафов затруднительным.