Омские власти ищут подрядчика для борьбы с безбилетниками в автобусах

Согласно техническому заданию, контролю должны подвергаться не менее 2 тысяч автобусов ежемесячно. Проверки будут проводиться «сплошным методом», при этом конкретные маршруты и время инспекций определит заказчик. Важное условие — контролеры должны иметь опрятный внешний вид, грамотную речь и вежливо общаться как с пассажирами, так и с кондукторами.