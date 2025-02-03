Суд обязал власти обустроить 12 остановочных пунктов под Тольятти

В ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения было установлено, что 12 остановок в этом районе не обустроены посадочной и остановочной площадками, отсутствуют места ожидания школьного автобуса, не нанесена соответствующая дорожная разметка, нет ограждения.