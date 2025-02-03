Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 521,83 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 519,23 тенге за доллар, максимальный — 522,99 тенге, курс закрытия — 522,79 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 152 млн 652 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 453. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 521,60 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:04 составил 527 тенге, Алматы — 525 тенге.