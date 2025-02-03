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МАРТ включил 25 субъектов хозяйствования в список недобросовестных поставщиков

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли за январь 2025 года включило 25 субъектов хозяйствования в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Источник: БЕЛТА

Из них семь — по причине неинформирования заказчика (организатора) в установленном законодательством о государственных закупках порядке о своей аффилированности (неаффилированности) с другими участниками процедуры закупки.

«Обращаем внимание участников процедур государственных закупок, признанных победителями, о необходимости подачи заявления путем проставления одной из предлагаемых электронной торговой площадкой “галочек”, — подчеркнули в МАРТ. Несоблюдение этого требования является основанием для признания участника-победителя уклонившимся от заключения договора. Как следствие такой участник подлежит включению в список недобросовестных поставщиков сроком на два года.

экономика