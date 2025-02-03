МАРТ включил 25 субъектов хозяйствования в список недобросовестных поставщиков

«Обращаем внимание участников процедур государственных закупок, признанных победителями, о необходимости подачи заявления путем проставления одной из предлагаемых электронной торговой площадкой “галочек”, — подчеркнули в МАРТ. Несоблюдение этого требования является основанием для признания участника-победителя уклонившимся от заключения договора. Как следствие такой участник подлежит включению в список недобросовестных поставщиков сроком на два года.