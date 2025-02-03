В Екатеринбурге цена за участок под КРТ выросла на торгах в 504 раза до 164 млн

Площадь жилой застройки на данной площадке составит 13,3 тыс. кв. м. Кроме жилья здесь хотят построить детский сад и школу, а также объекты здравоохранения и спорта. Сейчас там расположены семь домов, которые были построены в 1950-х годах, один дом признан аварийным.