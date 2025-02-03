Единое пособие для будущих мам и родителей в Новосибирской области: что изменится в 2025 году

Женщины могут подать заявление на пособие после 12 недель беременности при условии, что они встали на учет в медицинскую организацию в период с 6 до 12 недели. В случае рождения ребенка, заявление можно подать в любое время, при этом пособие будет назначено с месяца рождения ребенка, если заявление подано в течение 6 месяцев.