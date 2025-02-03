В Ростове изменили правила назначения единого пособия на детей

Благодаря нововведению семьи будут получать пособие на новорожденных автоматически, без дополнительной оценки нуждаемости в том же размере и на тот же срок, что и на старших детей.
В целях оптимизации процесса предоставления единого пособия введут синхронизацию периодов выплат. Так, если родители в последний месяц действия выплаты на одного из детей семья подадут заявление на переоформление, то меру социальной поддержки назначат одновременно на всех несовершеннолетних.
Также с 2025 года ввели новые правила оценки нуждаемости семей. Так, для получения ежемесячного пособия на ребенка доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда, что составляет не менее 89 760 рублей за 12 месяцев.
Однако требования смягчаются в случаях, когда трудоспособный член семьи временно не работал из-за беременности, ухода за ребенком или пожилым человеком.
Отметим, что при назначении пособия не будут учитываться некоторые государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях.
Также изменена процедура назначения пособий в случаях, когда место жительства ребенка определено судом. Если выплаты получает один родитель, а ребенок проживает с другим, СФР по Ростовской области может по заявлению второго родителя перевести выплаты.
Напомним, что право на получение единого пособия имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Ростовской области прожиточный минимум составляет 16 669 рублей.