Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году

В течение 2025 года в Нижнем Новгороде запланирован снос более 20 многоквартирных домов, признанных аварийными.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Адреса зданий, подлежащих демонтажу, предоставили НИА «Нижний Новгород» в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Перечень домов, которые планируется демонтировать:

Ленинский район
— ул. Дружбы, 16
— ул. Гончарова, 22
— ул. Матросская, 5А.

Московский район
— Бурнаковский проезд, 12
— ул. Коммуны, 40
— ул. Героя Рябцева, 6, 10, 24
— пр. Героев, 6.

Канавинский район
— ул. Приокская, 35
— ул. Зеленодольская, 120, 121
— ул. Узбекская, 13
— ул. Знаменская, 1
— ул. Лесохимиков, 3.

Сормовский район
— ул. 8 Марта, 23
— ул. Беломорская, 4.

Советский район
— ул. Агрономическая, 185
— 2-я Оранжерейная, 1
— ул. Светлогорская, 7/1
— ул. Республиканская, 20б.

Работы по сносу зданий будут проводиться в течение года.

Ранее сообщалось, что дом на улице Давыдова в Нижнем Новгороде изымают под снос.

недвижимость