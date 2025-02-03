Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году

Адреса зданий, подлежащих демонтажу, предоставили НИА «Нижний Новгород» в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Перечень домов, которые планируется демонтировать:
Ленинский район
— ул. Дружбы, 16
— ул. Гончарова, 22
— ул. Матросская, 5А.
Московский район
— Бурнаковский проезд, 12
— ул. Коммуны, 40
— ул. Героя Рябцева, 6, 10, 24
— пр. Героев, 6.
Канавинский район
— ул. Приокская, 35
— ул. Зеленодольская, 120, 121
— ул. Узбекская, 13
— ул. Знаменская, 1
— ул. Лесохимиков, 3.
Сормовский район
— ул. 8 Марта, 23
— ул. Беломорская, 4.
Советский район
— ул. Агрономическая, 185
— 2-я Оранжерейная, 1
— ул. Светлогорская, 7/1
— ул. Республиканская, 20б.
Работы по сносу зданий будут проводиться в течение года.
Ранее сообщалось, что дом на улице Давыдова в Нижнем Новгороде изымают под снос.