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В Симферополе планируют отремонтировать дороги и тротуары за 200 млн рублей

В 2025 году на проведение ямочного ремонта дорог в Симферополе выделят 100 млн руб., еще столько же — на ремонт тротуаров.

Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Перечень улиц, на которых проведут ремонт, опубликуют в ближайшее время на сайте администрации города. Работы выполнит ГУП РК «Крымавтодор».

«Что касается текущего состояния дорог, то необходимо, чтобы повсеместно действовал принцип: любая яма на асфальте должна быть устранена в течение трех недель с момента обнаружения», — отметил глава Крыма.

По его словам, в 2025 году в столице Крыма также нужно отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить устанавливать освещение на всех без исключения улицах. Господин Аксенов считает, что руководство муниципалитетов должно прилагать максимальные усилия для достижения единого стандарта чистоты и благоустройства во всех населенных пунктах.

строительство