В Симферополе планируют отремонтировать дороги и тротуары за 200 млн рублей

По его словам, в 2025 году в столице Крыма также нужно отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить устанавливать освещение на всех без исключения улицах. Господин Аксенов считает, что руководство муниципалитетов должно прилагать максимальные усилия для достижения единого стандарта чистоты и благоустройства во всех населенных пунктах.