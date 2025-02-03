Какой была доля теневой экономики в ВВП Узбекистана в 2024 году

В 2024 году доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Узбекистана составила 34,8%.
При этом 24,1%, или 122,0 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 75,9% (383,6 трлн сумов) — на неформальную экономику.
По предварительным данным Агентства статистики Узбекистана, наибольшая доля ненаблюдаемой экономики приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство (63,6%). В строительстве доля теневой экономики составляет 41,3%, в сфере услуг — 40,1%, а в промышленности — 8,9%.
Для сравнения, согласно данным Государственного налогового комитета, объем ненаблюдаемой экономики Узбекистана в 2020 году оценивался в 245 трлн сумов, или 48% ВВП.
В октябре 2020 года был принят Указ президента «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов».
В 2023 году доля ненаблюдаемой экономики находилась в пределах 40%.
На встрече с предпринимателями в формате открытого диалога 18 августа 2023 года Шавкат Мирзиёев отмечал, что государство готово предоставить все условия для представителей бизнеса, которые добросовестно работают, создают рабочие места, внедряют передовые технологии, разрабатывают новые продукты, увеличивают свой экспорт.
«Но мы будем нетерпимы к предпринимателям в кавычках, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют своих обязательств», — отметил глава государства.
В начале 2024 года Шавкат Мирзиёев также назвал проблему теневой экономики самой актуальной на сегодняшний день в Узбекистане.
На втором пленарном заседании Сената в декабре 2024-го зампред Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что к 2030 году объем теневой экономики Узбекистана планируется сократить в два раза.