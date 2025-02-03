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«Белкоммунаш» создает общественный транспорт с элементами беспилотного вождения

В «Белкоммунаше» разрабатывают городской транспорт с беспилотным вождением.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси разрабатывают общественный транспорт с элементами беспилотного вождения, рассказали в «БКМ Холдинг», сообщает БелТА.

По словам гендиректора предприятия Тараса Мурога, на данный момент конструкторы разрабатывают городской транспорт с элементами беспилотного вождения. При этом первый уровень беспилотности на транспорте «Белкоммунмаша» планируют реализовать уже при сборке трамваев для Минска.

— Дальше в 2025 году будем сотрудничать с московской компанией по внедрению технологии на колесной технике, где это выполнить чуть сложнее, чем на рельсовой, — подчеркнул глава компании.

Ранее также в НАН сообщили, что белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет.

Также эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске: «По микробиологическим показателям вода безопасна».

И мы писали еще, что Белстат назвал число белорусских школьников, дошкольников и учащихся.