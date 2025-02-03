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В Минской области за год отменили или изменили госзакупки на Br23 млн

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2024 году отменены и изменены 85 процедур государственных закупок на общую сумму свыше Br23 млн, проводившихся с нарушениями законодательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Источник: БЕЛТА

Законодательство о госзакупках не соблюдалось в сферах жилищно-коммунального и сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, образования и государственного управления.

В прокуратуре назвали наиболее частые нарушения, которые стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования. Среди них непредъявление дополнительных требований к участникам процедуры закупок или их необоснованное предъявление; неуказание условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок.

В числе нарушений — установление условий применения преференциальной поправки без учета изменений законодательства; несоблюдение порядка выбора процедуры закупок, например, закупка из одного источника вместо проведения конкурентных процедур госзакупок.

Кроме того, не выполнялись правила описания предмета государственной закупки и формирования частей (лотов), участниками по которым могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Были нарушения при установлении критериев и методики оценки предложений участников.

Всего в связи с несоблюдением законодательства о государственных закупках прокуроры Минской области вынесли 71 предписание — в итоге выявленные нарушения устранены, а свыше 100 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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