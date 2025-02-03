В Минской области за год отменили или изменили госзакупки на Br23 млн

Законодательство о госзакупках не соблюдалось в сферах жилищно-коммунального и сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, образования и государственного управления.
В прокуратуре назвали наиболее частые нарушения, которые стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования. Среди них непредъявление дополнительных требований к участникам процедуры закупок или их необоснованное предъявление; неуказание условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок.
В числе нарушений — установление условий применения преференциальной поправки без учета изменений законодательства; несоблюдение порядка выбора процедуры закупок, например, закупка из одного источника вместо проведения конкурентных процедур госзакупок.
Кроме того, не выполнялись правила описания предмета государственной закупки и формирования частей (лотов), участниками по которым могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Были нарушения при установлении критериев и методики оценки предложений участников.
Всего в связи с несоблюдением законодательства о государственных закупках прокуроры Минской области вынесли 71 предписание — в итоге выявленные нарушения устранены, а свыше 100 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.