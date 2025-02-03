В Минской области за год отменили или изменили госзакупки на Br23 млн

В прокуратуре назвали наиболее частые нарушения, которые стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования. Среди них непредъявление дополнительных требований к участникам процедуры закупок или их необоснованное предъявление; неуказание условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок.