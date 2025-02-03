Заниженная цена и предоплата: как аферисты обманывают арендаторов жилья в столице

За последние две недели в Московское РУВД обратились три жителя района, которые стали жертвами мошенников при аренде жилья через интернет. В общей сложности заявители лишились более чем Br1500.
Двое потерпевших рассказали, что на специализированных сайтах нашли объявления о сдаче квартир в аренду на долгий срок. С будущим арендодателем общение продолжилось в мессенджере, где у потерпевших попросили внести 100% предоплату. После перевода денежных средств, злоумышленники переставали выходить на связь.
Еще одной жертвой обмана стал 25-летний иностранец, который попал на похожую схему обмана. Мужчина получил ссылку для оплаты квартиры в мессенджере, ввел на фишинговом сайте данные своей банковской карты, с которой впоследствии аферисты и списали все деньги.
Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.
Чтобы не попасться на уловки мошенников при аренде жилья, необходимо соблюдать следующие правила. Всегда проверяйте документы на квартиру, просите собственника предъявить паспорт. Если владелец жилья показывает копии документов, требуйте посмотреть оригиналы. Не производите оплату без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды. Прописывайте в договоре передачу авансового платежа, условия его возврата, берите расписку о выплате такового. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, не вводите на неизвестных сайтах данные своей БПК.