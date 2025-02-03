Заниженная цена и предоплата: как аферисты обманывают арендаторов жилья в столице

Чтобы не попасться на уловки мошенников при аренде жилья, необходимо соблюдать следующие правила. Всегда проверяйте документы на квартиру, просите собственника предъявить паспорт. Если владелец жилья показывает копии документов, требуйте посмотреть оригиналы. Не производите оплату без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды. Прописывайте в договоре передачу авансового платежа, условия его возврата, берите расписку о выплате такового. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, не вводите на неизвестных сайтах данные своей БПК.