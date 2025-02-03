В Волгограде судят главного инженера за скандальный капремонт на Советской

Главный инженер фирмы из Чечни, которая проводила капремонт в доме № 26 на улице Советской в Волгограде, идет под суд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, его обвиняют по уголовной статье. Из-за халатности мужчины едва не погибли люди.