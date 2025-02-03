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В Волгограде судят главного инженера за скандальный капремонт на Советской

Прокуратура довела до суда дело о скандальном капремонте в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Главный инженер фирмы из Чечни, которая проводила капремонт в доме № 26 на улице Советской в Волгограде, идет под суд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, его обвиняют по уголовной статье. Из-за халатности мужчины едва не погибли люди.

Следователи выяснили, что во время ремонта объекта культурного наследия фигурант не проследил за качеством работ на крыше. В итоге квартиры жильцов постоянно затапливало, а вскоре кровля и вовсе обрушилась. Всего от действий обвиняемого пострадали 12 квартир.

Мужчина полностью признал свою вину. Прокуратура передала уголовное дело в Центральный районный суд.