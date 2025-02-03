Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 24с вернулся на дороги Екатеринбурга

С 1 февраля автобус № 24с возобновил курсирование по маршруту.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля по улицам Екатеринбурга вновь начал ходить автобус № 24с. Востребованный горожанами автобус ездит по маршруту «Микрорайон Компрессорный — СНТ Звездочка».

Кроме того, на маршруте ввелась дополнительная остановка «КП “Долинка”» при движении в сторону конечной остановки «СНТ Звездочка».

— Возобновление популярного маршрута стало возможным благодаря заключению ЕМУП «Гортранс» брутто-контрактов, в рамках которых перевозчики получают прибыль не за количество перевезенных пассажиров, а за транспортную работу, — сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

Всего в уральской столице 107 автобусных маршрутов, которые обслуживают 9 перевозчиков.

Транспортную реформу, в том числе введение системы брутто-контрактов, инициировал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в марте прошлого года. Напомним, что в этом году городу выделили 2 миллиарда на транспортную реформу.