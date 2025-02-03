На улице Ветлужской в Перми построили новый корпус школы № 55

Старшеклассники Дзержинского района Перми будут учиться в новых кабинетах современного здания школы.
В столице Прикамья построили новый корпус школы № 55. Готовый объект размещён в Дзержинском районе по улице Ветлужской.
Здание возводили на средства федерального и краевого бюджетов. Новое здание рассчитано на обучение школьников средней и старшей группы — с 5 по 11 классы.
В министерстве образования и науки Пермского края рассказали, что новый объект принят в эксплуатацию и получил документ о соответствии всем нормам и проектной документации от Инспекции строительного надзора Прикамья. Как только состоится лицензирование, школьники смогут приступить к учёбе в новом здании школы.
Школа строилась по национальному проекту «Образования», который утверждён Президентом РФ Владимиром Путиным.
Выстроенный для школьников новый корпус школы — четырёхэтажный. Он рассчитан на 1050 мест и вмещает в себя учебные кабинеты, мастерские, столовую на 525 мест и традиционный актовый зал со сценой. В нём оборудованы два спортивных зала, а также — кабинет-планетарий. Ребята наверняка оценят зоны для подвижных игр и тихого отдыха, оборудованные внутри школа, небольшой амфитеатр и мини-скейт-парк. Школьники получат также пришкольный стадион с круговой беговой дорожкой, участком для прыжков в длину, с оборудованными на открытом воздухе площадками для прыжков в длину, гимнастики, игровых видов спорта и для занятий на полосе препятствий. Кроме того, спортивный стадион оборудован площадкой для воркаута.
Подрядчик строительства — ГК «Кинетика» построил новый корпус школы практически за год, используя при этом аналоговые конструктивные решения.
В краевом ведомстве рассказали, что каждая такая школа уникальна по-своему. В каждой — уникальное наполнение и оборудование кабинетов, свой дизайн, своё обустройство спортивных пространств.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на двусторонней встрече с министром образования региона отмечал, что с 2025 года в рамках нового нацпроекта — «Молодежь и дети» — краевые власти будут продолжать работу по ключевым направлениям нацпроекта «Образование».
Он также отметил, что край планирует двигаться в заданном темпе по формированию обновлённой образовательной инфраструктуры. Особое внимание будет сосредоточено на увеличении ремонтов школ. Губернатор заверил, что все запланированные работы обеспечены необходимым финансированием.
Сейчас в активной фазе строительства находятся еще четыре школы в Перми и Березниках, начались работы на строительной площадке школы на 825 мест в Нытве.