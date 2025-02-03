На улице Ветлужской в Перми построили новый корпус школы № 55

Выстроенный для школьников новый корпус школы — четырёхэтажный. Он рассчитан на 1050 мест и вмещает в себя учебные кабинеты, мастерские, столовую на 525 мест и традиционный актовый зал со сценой. В нём оборудованы два спортивных зала, а также — кабинет-планетарий. Ребята наверняка оценят зоны для подвижных игр и тихого отдыха, оборудованные внутри школа, небольшой амфитеатр и мини-скейт-парк. Школьники получат также пришкольный стадион с круговой беговой дорожкой, участком для прыжков в длину, с оборудованными на открытом воздухе площадками для прыжков в длину, гимнастики, игровых видов спорта и для занятий на полосе препятствий. Кроме того, спортивный стадион оборудован площадкой для воркаута.