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Поезд «Таврия» свяжет Волгоград и Симферополь с мая 2025 года

Поезд в Крым будет ходить из Волгограда каждые четыре дня.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд «Таврия» № 585/586 снова свяжет Волгоград и Симферополь в конце апреля 2025 года. В первый рейс из Волгограда состав отправится 2 мая, из Крыма — 30 апреля, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд Волгоград — Симферополь будет ходить на черноморские курорты один раз в четыре дня. При большом пассажиропотоке периодичность курсирования поезда могут увеличить.

Маршрут пройдет через Краснодар и Тамань. В Крыму остановки поезд будет делать в Керчи, на станциях Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой. Билеты на весну уже в продаже.