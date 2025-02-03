Поезд «Таврия» свяжет Волгоград и Симферополь с мая 2025 года

Пассажирский поезд «Таврия» № 585/586 снова свяжет Волгоград и Симферополь в конце апреля 2025 года. В первый рейс из Волгограда состав отправится 2 мая, из Крыма — 30 апреля, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд Волгоград — Симферополь будет ходить на черноморские курорты один раз в четыре дня. При большом пассажиропотоке периодичность курсирования поезда могут увеличить.
Маршрут пройдет через Краснодар и Тамань. В Крыму остановки поезд будет делать в Керчи, на станциях Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой. Билеты на весну уже в продаже.