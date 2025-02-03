«Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета». Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025

Так, в августе 2024-го президентом Беларуси был принят указ об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи, определивший требования к качеству связи, покрытию и к финансам. В частности, было определено, что каждым оператором будет тратиться не менее 20% прибыли на развитие сети. И тогда же был определен гарантированный базовый тариф, в который включили услуги телефонной связи, СМС и передачи данных.