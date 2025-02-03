«Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета». Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025

Минсвязи назвало стоимость базового социального тарифа мобильной связи для населения, передает БелТА.
Так, в августе 2024-го президентом Беларуси был принят указ об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи, определивший требования к качеству связи, покрытию и к финансам. В частности, было определено, что каждым оператором будет тратиться не менее 20% прибыли на развитие сети. И тогда же был определен гарантированный базовый тариф, в который включили услуги телефонной связи, СМС и передачи данных.
— С 1 апреля этот базовый тариф будет введен у всех операторов сотовой связи, и все уже к этому готовы, — прокомментировал министр связи и информатизации Константин Шульган.
Глава Минсвязи добавил, что базовый мобильный тариф для населения, который начнет действовать скоро в Беларуси, будет включать 200 минут, 50 СМС и 2 гигабайта интернета. Министр сказал, что при определении составляющих тарифа брали усредненные показали, которые позволяют человеку нормально общаться. Здесь же глава Минсвязи назвал и стоимость данного тарифа.
— Стоить он будет приблизительно 12 белорусских рублей, — пояснил он.
Также Шульган добавил, что в последующем в базовом социальном тарифе могут быть изменены в лучшую сторону имеющиеся технические параметры, исходя из востребованности тарифа белорусами.
— Несмотря ни на что, такой тариф должен быть, — заключил глава Минсвязи.
Тем временем МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь.
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