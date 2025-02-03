Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию

Так, в Минтруда сказали, что первые выплаты в рамках программы «3+3» белорусские пенсионеры получат в ноябре — декабре 2025 года. Также в ведомстве отметили, что дополнительную пенсию в Беларуси сначала будут получать около 50 человек.