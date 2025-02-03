Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию

В Министерстве труда сообщили, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию.
Так, в Минтруда сказали, что первые выплаты в рамках программы «3+3» белорусские пенсионеры получат в ноябре — декабре 2025 года. Также в ведомстве отметили, что дополнительную пенсию в Беларуси сначала будут получать около 50 человек.
— Выплаты получат 47 человек: 13 мужчин, 34 женщины, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, дополнительную пенсию в Беларуси могут получать граждане, которые за три года до общеустановленного пенсионного возраста вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства. Программа начала работу с 1 октября 2022-го.