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Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию

Минтруда сказало, сколько белорусов получат дополнительную пенсию первыми.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда сообщили, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию.

Так, в Минтруда сказали, что первые выплаты в рамках программы «3+3» белорусские пенсионеры получат в ноябре — декабре 2025 года. Также в ведомстве отметили, что дополнительную пенсию в Беларуси сначала будут получать около 50 человек.

— Выплаты получат 47 человек: 13 мужчин, 34 женщины, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, дополнительную пенсию в Беларуси могут получать граждане, которые за три года до общеустановленного пенсионного возраста вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства. Программа начала работу с 1 октября 2022-го.

экономика