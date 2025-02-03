МинЖКХ назвало первоочередных получателей арендного жилья в Беларуси

В Министерстве ЖКХ сказали, кто в Беларуси получит возможность получать арендное жилье в первую очередь, сообщает БелТА.
Так, по словам начальника отдела юридической работы и кадров МинЖКХ Ольги Герман, в Беларуси рай- и горисполкомы получили право определять на местах перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера региона. Таким образом, местными властями будут приниматься решения о предоставлении таким специалистам арендного жилья после получения ходатайств работодателей из числа госорганов и госорганизаций.
При этом единого перечня востребованных специалистов для предоставления арендного жилья не будет, так как в различных населенных пунктах есть свои особенности, так же и по их формированию.
— Будет изучаться база данных вакансий по региону, потому что в одном регионе может быть нужен водитель автобусного парка, где-то нужен хирург, — прокомментировала чиновница.
При оплате арендного жилья для первоочередных специалистов при этом будет применяться понижающий коэффициент.
Еще мы писали, как молодой доктор рассказала о тратах на арендное жилье: «Арендная трехкомнатная квартира — 5 рублей в месяц плюс кредит за машину».
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья.
Тем временем Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию.