Грозит ли Крыму нашествие саранчи

«С 2017 года мы ее не наблюдаем. Есть единичные особи в природе, это нормально. Но они у нас на протяжении многих лет не сбиваются в кулигу, то есть в большие стаи, которые называют нашествием. Более трехсот штук на квадратном метре — это кулига, которая все съедает на своем пути», — объяснил эксперт.