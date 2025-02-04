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Грозит ли Крыму нашествие саранчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного роста численности саранчи в Крыму не ожидается. Перед началом зимы специалисты обследовали 20 000 гектаров земли в разных районах полуострова и не обнаружили яиц саранчовых вредителей. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра по Республике Крым Андрей Алексеенко.

Источник: РИА "Новости"

«У нас ежегодно проводятся раскопки по местам ее массового скопления. Это берега озер, какие-то природные насыпи у воды, где она может откладывать кубышки, то есть яйца. Перед уходом в зиму мы обследовали порядка 20 000 гектар, мы не нашли ни одной кубышки», — сказал специалист.

Что такое кубышка саранчи.

Кубышка — это капсула с плотной оболочкой, в которую саранча откладывает яйца. Такие кубышки саранча закладывает в землю на глубину до 10 сантиметров.

«Эта кубышка может перезимовать практически при любой температуре и способна выдержать высокое давление, до 2 метров воды над собой. То есть после схода воды она вылупляется и нормально себя чувствует», — объяснил Андрей Алекссенко.

Теплая зима без резких перепадов температур способствует стопроцентной перезимовке эмбрионов. Поэтому есть вероятность, что весной какое-то количество саранчи выберется на поверхность, но не в таком количестве, чтобы представлять опасность для посевов.

«С 2017 года мы ее не наблюдаем. Есть единичные особи в природе, это нормально. Но они у нас на протяжении многих лет не сбиваются в кулигу, то есть в большие стаи, которые называют нашествием. Более трехсот штук на квадратном метре — это кулига, которая все съедает на своем пути», — объяснил эксперт.

Как готовятся аграрии.

Как только пройдет циклон, установится теплая погода и прогреется почва, специалисты Россельхозцентра проведут плановый фитосанитарный мониторинг. Тогда можно будет прогнозировать, в каком регионе могут появиться отдельные особи саранчи. Андрей Алексеенко подчеркнул, что крымские аграрии к этому готовы.

«Мы запланировали обработки на площади порядка 500 гектаров против саранчовых вредителей. Где она и как появится, мы в процессе вегетации будем наблюдать», — сказал специалист.

В Крыму накоплено препаратов против саранчовых вредителей в количестве, достаточном для обработки 20 000 гектаров. Это большой запас, подчеркнул глава крымского филиала Россельхозцентра.

В июне 2024 года массовое появление личинок саранчи фиксировались в южных областях России, кроме Республики Крым. На полуострове заселения территорий вредителями не было выявлено.

сельское хозяйство