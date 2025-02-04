На рынке недвижимости в Екатеринбурге возник дефицит складов

В начале 2025 года рынок складской недвижимости Екатеринбурга сталкивается с серьезным дефицитом свободных площадей. Об этом сообщил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем telegram-канале.
Несмотря на то что в последние годы было построено много новых складов, спрос продолжает превышать предложение. В 2023 году на рынок вышло около 480 тысяч квадратных метров, а в 2024 году — 430 тысяч квадратных метров новых площадей.
— Общий фонд актуальных складских помещений превысил отметку в четыре миллиона квадратных метров. При этом уровень вакантных площадей на рынке остается мизерным: 0,2% в классе А и около 0,4% в классе В. Это минимальный показатель за последнее десятилетие, — уточнил Михаил Хорьков.
По его словам, девелоперы не успевают за растущим спросом. Ранее основным драйвером рынка были традиционная и интернет-торговля, но сейчас все больше внимания уделяется производственным компаниям и дистрибьюторам.
Кроме того, Михаил Хорьков отметил, что рынок складской недвижимости не ожидает скорой нормализации предложения. Заморозка многих проектов в 2024 году из-за высоких процентных ставок и дороговизны кредитов ограничит инвестиции в ближайшем будущем. Тем не менее арендаторы могут получить выгоду от увеличения вакантных площадей благодаря переезду крупных арендаторов, ранее построивших собственные склады.