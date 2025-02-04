Нацбанк заметно повысил курс доллара и понизил курс евро на 4 февраля

Национальным банком определены курсы валют на 4 февраля 2025 года, вторник. В частности, курс доллара вырос, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, уменьшились в продолжение рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 4 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4310 белорусского рубля, 1 евро — 3,5109 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4319 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены в понедельник, 3 февраля, курс евро и курс российского рубля снизились, а курс доллара вырос на вторник, 4 февраля, ощутимо изменившись.
В денежном выражении курс доллара поднялся на 0,0307 белрубля, евро упал на 0,0191 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0093 белрубля.
Между тем Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».