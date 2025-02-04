Эксперт Широков рассказал, можно ли 5 лет платить за ЖКУ по старым тарифам

«В Москве, к примеру, кубометр холодной воды из водопровода стоит 60 рублей — дешевле, чем бутылка воды в магазине! Кубометр горячей стоит 272 рубля — как чашка кофе в кафе. А ведь подготовка питьевой воды по всем требованиям СанПиНа — это высокотехнологичный и дорогой процесс. При замороженных тарифах растущие затраты на коммунальные ресурсы и технологии придется покрывать из бюджета», — подчеркнул глава комитета ТПП.