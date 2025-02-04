В ТПП предложили наследникам малоимущих пенсионеров платить за их жильё

«Считаю, нам нужно подумать о такой модели: квартиры остаются в собственности у частных и юридических лиц, а так называемое общее имущество передается обратно в собственность государства. То есть владельцы квартир будут платить квартплату, рассчитанную властью, и никаких собраний им проводить будет не нужно», — пояснил Широков в интервью aif.ru.