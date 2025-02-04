В ТПП предложили наследникам малоимущих пенсионеров платить за их жильё

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков допустил возврат в собственность государства общего имущества в многоквартирных домах.
«Считаю, нам нужно подумать о такой модели: квартиры остаются в собственности у частных и юридических лиц, а так называемое общее имущество передается обратно в собственность государства. То есть владельцы квартир будут платить квартплату, рассчитанную властью, и никаких собраний им проводить будет не нужно», — пояснил Широков в интервью aif.ru.
Ранее Широков назвал ошибкой приватизацию жилья, «породившей огромный класс нищих собственников».
После этого многие комментаторы обвинили эксперта в желании «отобрать жильё» у россиян, он был исключен из Партии пенсионеров, в руководство которой входил.
«Критики невнимательно прочитали мои слова — я не предлагал ничего отбирать, я говорил о добровольной деприватизации жилья для тех, кто не способен нести бремя его содержания. В профессиональном сообществе многие мою позицию поддержали», — прокомментировал скандал сам Широков.
Он напомнил, что механизм деприватизации существует.
«Проблема в том, что против деприватизации жилья тех же пенсионеров часто выступают дети и внуки — им хочется потом его получить по наследству. Но пусть тогда наследники пенсионеров помогают им оплачивать реальную стоимость жилищных и коммунальных услуг», — добавил глава комитета ТПП.