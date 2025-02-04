У крупного порта в Приморье сменился руководитель

Михаил Федяев — основатель холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который начал реализацию проекта угольного порта в Шкотовском районе Приморья в 2012 году. В ценах 2012 года инвестиции оценивались в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечался на июль 2017 года, второй и третьей — на 2019−2021 годы. Но затем сроки неоднократно сдвигались. В итоге перевалку угля порт начал только осенью 2023 года.