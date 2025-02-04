У крупного порта в Приморье сменился руководитель

У «Морского порта “Суходол”», официально введенного в работу в Шкотовском районе в сентябре 2024 года, сменился генеральный директор. Сменщиком Сергея Кропотова в конце января стал Олег Политов, параллельно возглавляющий мурманское АО «Портово-логистическая компания», сообщает ИА PrimaMedia.
Сергей Кропотов с июня 2006 года по июнь 2013 года был гендиректором ООО «Морской торговый порт “Лавна”» (оператор проекта строительства порта). В феврале 2022 года сменил в должности гендиректора ООО «Морской порт “Суходол”» Сергея Бушуева.
Именно при Кропове был запущен угольный терминал порта. Также был достроен и сдан в эксплуатацию 3-й универсальный причал для работы с генеральными грузами, в том числе с автомобилями и спецтехникой.
Как сообщало ИА PrimaMedia, 3 октября 2024 года морской терминал впервые принял импортные автомобили из Китая. На запуске терминала Кропотов говорил, что после получения двух кранов Liebherr 420 приморский стивидор планирует в начале 2025 года начать перевалку контейнеров.
По данным ЕГРЮЛ, владельцами ООО «Морской порт “Суходол”» (резидент Свободного порта Владивосток) являются АО «Междуречье» (Кемеровская область) — 25,01%, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) — 24,79%, Михаил Федяев и Андрей Гридин — каждый по 25,1%. При этом 100% капитала порта находятся в залоге у ВЭБа и ВТБ, которые 1 сентября 2020 года открыли ООО кредитный лимит на сумму около 32 млрд рублей.
Михаил Федяев — основатель холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который начал реализацию проекта угольного порта в Шкотовском районе Приморья в 2012 году. В ценах 2012 года инвестиции оценивались в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечался на июль 2017 года, второй и третьей — на 2019−2021 годы. Но затем сроки неоднократно сдвигались. В итоге перевалку угля порт начал только осенью 2023 года.
Проектная мощность перевалки угольного терминала порта «Суходол» составляет 12 млн тонн с возможностью последующего увеличения до 20 млн тонн в год. В перспективе на базе порта будет создан многофункциональный хаб с перегрузкой контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Предусмотрены также мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.