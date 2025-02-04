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Судебные слушания о герметичности швов Саяно-Шушенской ГЭС пройдут 6 марта

Саяно-Шушенская ГЭС через суд пытается убедить Ростехнадзор, что им технически невозможно обеспечить герметичность швов.

Источник: Аргументы и факты

Дело о негерметичных швах на Саяно-Шушенской ГЭС рассмотрят в марте. Об этом говорится в картотеке Арбитражного суда Красноярского края.

Судебные слушания по заявлению Саяно-Шушенской ГЭС в адрес Ростехнадзора намечены на 6 марта. Представители ГЭС считают, что технически невозможно обеспечить герметичность швов перекрытия в помещении гидроподъемников гидроагрегата на гребне плотины. На выполнении этих работ настаивает Енисейское управление Ростехнадзора.

Сторонам потребуется предоставить на суд множество документов, а также рекомендуют привлечь специалистов.

Ранее сообщалось о том, почему Саяно-Шушенская ГЭС не может обеспечить герметичность швов.