Судебные слушания о герметичности швов Саяно-Шушенской ГЭС пройдут 6 марта

Судебные слушания по заявлению Саяно-Шушенской ГЭС в адрес Ростехнадзора намечены на 6 марта. Представители ГЭС считают, что технически невозможно обеспечить герметичность швов перекрытия в помещении гидроподъемников гидроагрегата на гребне плотины. На выполнении этих работ настаивает Енисейское управление Ростехнадзора.