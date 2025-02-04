В Красноярске магазинам запретили продавать хлеб и булочки без упаковки

Ведомство обратилось в суд. Представитель торговой сети на суде заявил, что вопрос продажи хлебобулочных изделий собственного производства решается, но требует значительных денежных и временных затрат. Суд признал, что продавать хлебобулочную продукцию без упаковки незаконно.