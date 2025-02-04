В Красноярске магазинам запретили продавать хлеб и булочки без упаковки

Красноярской сети магазинов запретили открытую выкладку и продажу неупакованного хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Речь о сети «Командор». Красноярцы сообщали, что в магазинах сети. На Карамзина, Мартынова на ветринах выставлены неупакованные хлебобулочные изделия собственного производства.
Магазинам выдавалось предписание об исполнении требования, но многочисленные жалобы и выездная проверка показали, что предписание не исполняется.
Ведомство обратилось в суд. Представитель торговой сети на суде заявил, что вопрос продажи хлебобулочных изделий собственного производства решается, но требует значительных денежных и временных затрат. Суд признал, что продавать хлебобулочную продукцию без упаковки незаконно.
По двум адресам торговой сети запретили открытую выкладку и продажу хлебобулочных изделий без упаковки. Решение суда вступило в силу.
Ранее сообщалось о том, что авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров.