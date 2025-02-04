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В Красноярске магазинам запретили продавать хлеб и булочки без упаковки

Запрет вступил в силу для двух магазинов торговой сети «Командор».

Источник: Freepik

Красноярской сети магазинов запретили открытую выкладку и продажу неупакованного хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Речь о сети «Командор». Красноярцы сообщали, что в магазинах сети. На Карамзина, Мартынова на ветринах выставлены неупакованные хлебобулочные изделия собственного производства.

Магазинам выдавалось предписание об исполнении требования, но многочисленные жалобы и выездная проверка показали, что предписание не исполняется.

Ведомство обратилось в суд. Представитель торговой сети на суде заявил, что вопрос продажи хлебобулочных изделий собственного производства решается, но требует значительных денежных и временных затрат. Суд признал, что продавать хлебобулочную продукцию без упаковки незаконно.

По двум адресам торговой сети запретили открытую выкладку и продажу хлебобулочных изделий без упаковки. Решение суда вступило в силу.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров.

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