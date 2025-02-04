Бренд «Сделано в Хабаровском крае» заявил о себе в Москве

Рыба и морепродукты, добытые и произведённые в Хабаровском крае, теперь продаются на рынке «Москва на волне» в столице России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пока свои товары представил один производитель, но в скором времени на прилавках можно будет увидеть и продукты от многих других предприятий.
— Это очередной и последовательный шаг в большой работе, которая проводится по поручению губернатора Дмитрия Викторовича Демешина в продвижении бренда «Сделано в Хабаровском крае». Появление нашей продукции в столице — результат договорённости, которая состоялась между главой региона и мэром Москвы Сергеем Собяниным, — сказал вице-губернатор Хабаровского края Олег Игнатов.
Отметим, что рынок «Москва на волне» — это площадка, на которой представлено огромное количество магазинов с морскими и речными деликатесами практически со всей России. Есть там также рестораны и аквариумы с живой рыбой, которую при желании покупатели могут здесь же приготовить.
Напомним, что в текущем году краевой фонд поддержки малого предпринимательства уделит особое внимание финансированию СМСП, которые выпускают продукцию под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Для них разработан продукт «Хабаровский бренд», позволяющий получить микрозаем до 3 млн рублей под ставку 7,2% годовых.