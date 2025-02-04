Бренд «Сделано в Хабаровском крае» заявил о себе в Москве

Рыба и морепродукты, добытые и произведённые в Хабаровском крае, теперь продаются на рынке «Москва на волне» в столице России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пока свои товары представил один производитель, но в скором времени на прилавках можно будет увидеть и продукты от многих других предприятий.