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Три вуза из Самары попали в рейтинг лучших учебных заведений мира

Международные эксперты высоко оценили уровень образования в самарских университетах.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три вуза из Самары попали в мировой рейтинг университетов мира 2025 года. Его составляет издание Times Higher Education.

— В рейтинг вошли более 2000 вузов из 115 стран и территорий, — объяснили его создатели.

Самару в числе лучших вузов мира представляют Самарский университет имени Королева, СамГТУ и СамГМУ. Все они заняли места от 1501 позиции.

Кроме того, Самарский медуниверситет оказался в десятке лучших медвузов России, в соответствии с рейтингом этого же издания. В предметный рейтинг по направлению «Медицина и здравоохранение» вуз попал впервые.

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