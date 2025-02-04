Выдача ипотечных кредитов сократилась в Приморье

Как рассказали в Дальневосточном ГУ Банка России, практически четверть всей суммы пришлась на май и июнь, когда приморцы спешили оформить кредиты перед ожидаемым завершением льготных программ.
Большая часть средств — 49,6 млрд рублей — была направлена на покупку квартир в новостройках. На приобретение жилья на вторичном рынке жители края взяли 24,4 млрд рублей, а на строительство и покупку частных домов — 17,1 млрд рублей. Всего за год заключили 21,5 тысячи ипотечных договоров.
После летнего всплеска спрос начал снижаться. Одной из причин стало повышение рыночных процентных ставок. В итоге рост задолженности по ипотеке в Приморье замедлился: если в 2023 году он составлял 36,2%, то в 2024-м — 14,5%. На 1 января 2025 года общая сумма задолженности достигла 325,8 млрд рублей.
По мнению начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белокриницкого, темпы роста ипотечного портфеля в Приморье постепенно возвращаются к сбалансированным.
Аналогичная ситуация наблюдается и с потребительскими кредитами. В 2023 году их объем рос на 13,5%, но в 2024-м этот показатель упал до 2,3%. Общая задолженность приморцев по таким займам составила 217,3 млрд рублей.
На Дальнем Востоке за год оформили 92,1 тысячи ипотек на 378,7 млрд рублей. Совокупная задолженность жителей округа перед банками по ипотеке составила 1,4 трлн рублей, увеличившись на 11,8%.