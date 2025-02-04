Выдача ипотечных кредитов сократилась в Приморье

После летнего всплеска спрос начал снижаться. Одной из причин стало повышение рыночных процентных ставок. В итоге рост задолженности по ипотеке в Приморье замедлился: если в 2023 году он составлял 36,2%, то в 2024-м — 14,5%. На 1 января 2025 года общая сумма задолженности достигла 325,8 млрд рублей.