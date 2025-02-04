На благоустройство в 2026 году будут претендовать восемь зеленых зон Екатеринбурга

Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на брифинге, посвященном итогам сбора предложений по программе ФГКС.
По сравнению с прошлым годом активность горожан выросла примерно в 2,5 раза. Как сообщил Алексей Бубнов, наиболее активно голосовал и выдвигал предложения Чкаловский район — 5 423 голоса, на втором месте — Ленинский — 4 839 голоса, на третьем — Кировский с 3 376 голосами.
Екатеринбуржцы имели возможность выбрать одну из 24 рекомендованных зеленых зон или предложить свой вариант. По каждому из городских районов проводилось отдельное голосование, что позволило горожанам поддержать несколько проектов в разных частях Екатеринбурга.
По итогам сбора предложений были определены следующие 8 территорий, которые будут претендовать на благоустройство:
сквер на улице Амундсена в Ленинском районе (3188 голосов);
Основинский парк в Кировском районе (1810 голосов);
парк имени Чкалова в Чкаловском районе (1659 голосов);
вторая очередь 2 этапа Преображенского парка в Академическом районе (1398 голосов);
набережная рек Исети и Ольховки по улице Гражданской в Железнодорожном районе (1388 голосов);
бульвар по улице Культуры в Орджоникидзевском районе (1267 голосов);
сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова в Верх-Исетском районе (1065 голосов);
второй этап Парка имени 50-летия Советской власти в Октябрьском районе — 843 голоса.
Отмеченные горожанами территории будут выставлены на общегородское голосование, которое состоится в ближайшие месяцы. Реализация победивших проектов намечена на 2026 год.
Как ранее сообщалось, администрация Екатеринбурга и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области подписали соглашение по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ потребуется около 300 млн рублей. На первом этапе из городского бюджета выделят 75 млн рублей, из областного и федерального — 52,3 млн рублей.