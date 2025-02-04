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На благоустройство в 2026 году будут претендовать восемь зеленых зон Екатеринбурга

Более 25,5 тысячи горожан приняли участие в сборе предложений по благоустройству общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на брифинге, посвященном итогам сбора предложений по программе ФГКС.

По сравнению с прошлым годом активность горожан выросла примерно в 2,5 раза. Как сообщил Алексей Бубнов, наиболее активно голосовал и выдвигал предложения Чкаловский район — 5 423 голоса, на втором месте — Ленинский — 4 839 голоса, на третьем — Кировский с 3 376 голосами.

Екатеринбуржцы имели возможность выбрать одну из 24 рекомендованных зеленых зон или предложить свой вариант. По каждому из городских районов проводилось отдельное голосование, что позволило горожанам поддержать несколько проектов в разных частях Екатеринбурга.

По итогам сбора предложений были определены следующие 8 территорий, которые будут претендовать на благоустройство:

сквер на улице Амундсена в Ленинском районе (3188 голосов);

Основинский парк в Кировском районе (1810 голосов);

парк имени Чкалова в Чкаловском районе (1659 голосов);

вторая очередь 2 этапа Преображенского парка в Академическом районе (1398 голосов);

набережная рек Исети и Ольховки по улице Гражданской в Железнодорожном районе (1388 голосов);

бульвар по улице Культуры в Орджоникидзевском районе (1267 голосов);

сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова в Верх-Исетском районе (1065 голосов);

второй этап Парка имени 50-летия Советской власти в Октябрьском районе — 843 голоса.

Отмеченные горожанами территории будут выставлены на общегородское голосование, которое состоится в ближайшие месяцы. Реализация победивших проектов намечена на 2026 год.

Как ранее сообщалось, администрация Екатеринбурга и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области подписали соглашение по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ потребуется около 300 млн рублей. На первом этапе из городского бюджета выделят 75 млн рублей, из областного и федерального — 52,3 млн рублей.

ЖКХ