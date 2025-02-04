На благоустройство в 2026 году будут претендовать восемь зеленых зон Екатеринбурга

По сравнению с прошлым годом активность горожан выросла примерно в 2,5 раза. Как сообщил Алексей Бубнов, наиболее активно голосовал и выдвигал предложения Чкаловский район — 5 423 голоса, на втором месте — Ленинский — 4 839 голоса, на третьем — Кировский с 3 376 голосами.