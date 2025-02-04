В Самаре с февраля 2025 года увеличили тариф на похороны

С февраля 2025 года в Самаре увеличен тариф на похороны. Подорожание связано с уровнем инфляции. Соответствующие документы подготовили в мэрии.
В связи с этим больше станет и пособие, которое получают родственники покойного. Ранее стоимость гарантированного перечня похоронных услуг составляла 8370 рублей. А с февраля она выросла до 9165 рублей.
В перечень данных услуг входит предоставление гроба и его доставка, транспортировка усопшего и само погребение. Пособие могут получить родственники, которые взяли на себя организацию похорон.