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В Самаре с февраля 2025 года увеличили тариф на похороны

Цены на услуги по погребению в Самаре индексировали.
Источник: Комсомольская правда

С февраля 2025 года в Самаре увеличен тариф на похороны. Подорожание связано с уровнем инфляции. Соответствующие документы подготовили в мэрии.

В связи с этим больше станет и пособие, которое получают родственники покойного. Ранее стоимость гарантированного перечня похоронных услуг составляла 8370 рублей. А с февраля она выросла до 9165 рублей.

В перечень данных услуг входит предоставление гроба и его доставка, транспортировка усопшего и само погребение. Пособие могут получить родственники, которые взяли на себя организацию похорон.