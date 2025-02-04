Екатеринбургская ЦГБ № 24 погасила долги по госконтрактам на 229 миллионов рублей

В ходе ревизии выяснилось, что у больницы образовалась задолженность по оплате уже исполненных контрактов на общую сумму свыше 229 миллионов рублей. Подрядчики уже исполнили свои обязательства, а денежные средства администрацией медицинского учреждения им перечислены не были.