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Екатеринбургская ЦГБ № 24 погасила долги по госконтрактам на 229 миллионов рублей

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга добилась погашения задолженности по исполненным государственным контрактам перед предпринимателями более, чем на 229 миллионов рублей.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Свердловской области. Должником оказалась Центральная городская клиническая больница № 24.

Прокуратура осуществила проверку ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 24 города Екатеринбурга» на предмет соблюдения требований законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров и услуг.

В ходе ревизии выяснилось, что у больницы образовалась задолженность по оплате уже исполненных контрактов на общую сумму свыше 229 миллионов рублей. Подрядчики уже исполнили свои обязательства, а денежные средства администрацией медицинского учреждения им перечислены не были.

В отношении главного бухгалтера больницы было возбуждено административное дело по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ — нарушение заказчиком установленного срока оплаты товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по результатам закупки с субъектом предпринимательства. Главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность больницы перед хозяйствующими субъектами была полностью погашена.

Как ранее сообщалось, на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» погиб кузнец, на которого упала тяжелая конструкция.

По предварительным данным, в кузнечно-прессовочном 4 цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола. Один из сотрудников скончался на месте происшествия. Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку исполнению требований федерального законодательства об охране труда.

Прокуратура