Екатеринбургская ЦГБ № 24 погасила долги по госконтрактам на 229 миллионов рублей

Об этом сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Свердловской области. Должником оказалась Центральная городская клиническая больница № 24.
Прокуратура осуществила проверку ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 24 города Екатеринбурга» на предмет соблюдения требований законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров и услуг.
В ходе ревизии выяснилось, что у больницы образовалась задолженность по оплате уже исполненных контрактов на общую сумму свыше 229 миллионов рублей. Подрядчики уже исполнили свои обязательства, а денежные средства администрацией медицинского учреждения им перечислены не были.
В отношении главного бухгалтера больницы было возбуждено административное дело по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ — нарушение заказчиком установленного срока оплаты товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по результатам закупки с субъектом предпринимательства. Главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
В результате вмешательства прокуратуры задолженность больницы перед хозяйствующими субъектами была полностью погашена.
Как ранее сообщалось, на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» погиб кузнец, на которого упала тяжелая конструкция.
По предварительным данным, в кузнечно-прессовочном 4 цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола. Один из сотрудников скончался на месте происшествия. Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку исполнению требований федерального законодательства об охране труда.